Έγινε γκράφιτι στην Κωσταντινούπολη η εικόνα του παίκτη της Φενέρμπαχτσε να χτυπά οπαδό της Τράμπζονσπορ (pics)

Είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες από τα θλιβερά επεισόδια που έγιναν το βράδυ της περασμένης Κυριακής στην Τραπεζούντα.

Οπαδοί της Τράμπζονσπορ εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον των παικτών της «Φενέρ», κάποιοι εκ των οποίων, όπως και ο 26χρονος Νιγηριανός του... απάντησε.

Η εικόνα του παίκτη της Φενέρμπαχτσε, μάλιστα, έγινε ήδη γκράφιτι στο Κάντικιοι της Κωνσταντινούπολης και με το σύνθημα «Παλέψτε όπψς οι οπαδοί σας».

"Fight Like Your Fans" The graffiti of Fenerbahce referring to an incident in the match against Trabzonspor last week 🇹🇷#Turkiye #istanbul #Fenerbahçe #GFB #GencFenerbahceliler #ultrasgraffiti #art #footballfans pic.twitter.com/yKqc2g865i