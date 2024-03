Ούτε να την κοιτάξει! Αγνόησε τη μασκότ της Γιουνάιτεντ ο... πολλά βαρύς Κιν! (vid)

Ο Ρόι Κιν και η εκδήλωση συναισθημάτων, όπως έχει αποδείξει και το παρελθόν δεν πάνε μαζί. Ο σκληροτράχηλος θρύλικός πρώην αμυντικός της Γιουνάιτεντ δεν παρέλειψε να μας το υπενθυμίσει λίγο πριν την έναρξη του προημιτελικού της πρώην ομάδας του με τη Λίβερπουλ.

Έχοντας το ρόλο του αναλυτή και βρισκόμενος εκτός των πλάγιων γραμμών του «Ολντ Τράφορντ» για την κάλυψη του αγώνα, ο Κιν φάνηκε να αγνοεί πλήρως την προσπάθεια της μασκότ του συλλόγου, Φρεντ, για ΅«κόλλα πέντε». Αμέσως μετά η μασκότ άλλαξε τακτική δίνοντας του μια αγκαλιά, με τον Ιρλανδό να μη δείχνει και πάλι καμία αντίδραση.

Παρ' όλα αυτά η Γιουνάιτεντ σε ένα αναμφίβολα από τα παιχνίδια της χρονιάς και ένα από τα πιο συγκλονιστικά των τελευταίων ετών στο Κύπελλο Αγγλίας, κατάφερε με μία τρομερή ανατροπή στην παράταση να «κλέψει» την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Κόβεντρι.

No high fives from Keano, even if you are Fred the Red 😂#MUFC #MUNLIV #EmiratesFACup pic.twitter.com/eT1IrWoruY