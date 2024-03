Αποκλείεται να έχετε δει χειρότερη εκτέλεση φάουλ από αυτή του Στέρλινγκ! (vids)

Η Τσέλσι ξεκίνησε για... περίπατο, έκανε το ματς «θρίλερ», αλλά τελικά λύγισε με 4-2 την αντίσταση της Λέστερ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Το παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχε πολλές ενδιαφέρουσες φάσεις, αλλά αν υπήρξε μία που έγινε viral ήταν η εκτέλεση φάουλ από τον Στέρλινγκ στο δεύτερο ημίχρονο.

Κι αυτό διότι ήταν τόσο άστοχη που η μπάλα έφτασε στο πάνω διάζωμα του γηπέδου... Και, όπως αναμενόταν, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης...

