Υποδοχή ηρώων στους παίκτες της Φενέρμπαχτσε μετά το ξύλο στην Τραπεζούντα (vids)

Οπαδοί της ομάδας της Τραπεζούντας έκαναν... ντου στον αγωνιστικο χώρο και έπαιξαν... μπουνιές και κλωτσιές με τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε.

Ο αγώνας έληξε έπειτα από 14 λεπτά καθυστερήσεων και ήταν αρκετά έντονος, με τον Μισί Μπατσουαγί να τον κρίνει στο 87'. Όταν οι παίκτες είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου, δεκάδες οπαδοί των γηπεδούχων εμφανίζονται να έχουν πηδήξει από τις κερκίδες και να τρέχουν προς το μέρος των παικτών της Φενέρμπαχτσε. Αυτοί δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια. Ο Μπράιτον Οσάγι-Σάμουελ με μία εναέρια κλοτσιά έριξε στο γρασίδι έναν οπαδό και στη συνέχεια άρχισε να τον γρονθοκοπεί.

Φωτογραφίες και VIDEO δείχνουν τους χούλιγκαν να κρατούν αντικείμενα όπως μαχαίρια και ρόπαλα, με τα οποία επιχείρησαν να επιτεθούν στους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa Conference League.

Η αποστολη της «Φενέρ» επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη τα ξημερώματα και εκεί είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί της ομάδας για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον προπονητή.

Bright Osayi-Samuel is become A HERO in the eyes of Fenerbahce fans. They stayed outside the stadium to CHANT HIS NAME before he left the stadium last night. WOW! 🇳🇬🇳🇬🇳🇬 pic.twitter.com/PYOTdag5W5