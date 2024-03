Έρχεται με... φόρα στην Εθνική ο Γιακουμάκης: Γκολ και ασίστ στη νίκη της Ατλάντα (vid)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει κάνει εκρηκτικό ξεκίνημα στο MLS την φετινή σεζόν, με τον έμπειρο διεθνή επιθετικό να μετράει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Λίγα 24ωρα πριν την ενσωμάτωσή του στην αποστολή της Εθνικής, ο Γιακουμάκης πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση της Ατλάντα με την Ορλάντο, έχοντας στο ενεργητικό του γκολ και ασίστ.

Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γιακουμάκης σέρβιρε στον Λομπτζανίτζε, με τον Γεωργιανό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ για την Ατλάντα.

Στο 71' ο Γιακουμάκης μετατράπηκε από δημιουργός σε σκόρερ, διαμορφώνοντας με υπέροχο σουτ το τελικό 2-0 υπέρ της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

