Καταιγιστικές εξελίξεις στην Μπριζ: «Τελειώνει» άμεσα ο Ρόνι Ντέλια

Λίγη ώρα μετά την ήττα-σοκ της Μπριζ από την Σιντ Τρούιντεν (2-1), το διοικητικό συμβούλιο της αντιπάλου του ΠΑΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε την άμεση απομάκρυνση του Ρόνι Ντέλια από τον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκριτος Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών θα ανακοινωθεί την Δευτέρα (18/3), ξεκινώντας την αναζήτηση νέου προπονητή.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το Βέλγιο, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Conference League θα αναβαθμίσει σε ρόλο υπηρεσιακού τον, μέχρι πρότινος προπονητή της δεύτερης ομάδας, Νίκι Χάγιεν.

Ο 43χρονος Χάγιεν έχει μικρή εμπειρία από πάγκους πρώτης ομάδας, αφού το 2019 καθοδήγησε σε έξι ματς την Σιντ Τρούιντεν ως υπηρεσιακός προπονητής και την σεζόν 2020/2021 κάθισε στον πάγκο της Μπέβερεν για 38 ματς.

Στη συνέχεια ανέλαβε την δεύτερη ομάδα της Μπριζ ως προπονητής, ενώ είχε και ένα σύντομο διάστημα ως βοηθός του Ρικ Ντε Μιλ στον πάγκο της Μπριζ την περσινή σεζόν...

❌🚨🔵⚫️ #Clubbrugge now set to part ways with Ronny Deila. Board has decided and should communicate the news in the next 24-48 hours.



🇧🇪 Nicky Hayen (#ClubNxt) now supposed to take the team as ad-interim coach until the rest of the season. #JPL #stvvclu pic.twitter.com/LDIasg5PkG