Αυτός είναι ο νέος προπονητής της Βόλφσμπουργκ!

Ραλφ Χάζενχουτλ ο αντικαταστάτης του Νίκο Κόβατς στην τεχνική ηγεσία της Βόλφσμπουργκ!

Ο 56χρονος Αυστριακός προπονητής αναλαμβάνει τους «λύκους» επιστρέφοντας στους πάγκους μετά από απουσία 1,5 χρόνου, όντας άνεργος μετά την αποχώρησή του από τη Σαουθάμπτον.

Έτσι, ο Χάζενχουτλ επιστρέφει στη Γερμανία και την Bundesliga μετά τον Μάιο του 2018, όταν είχε ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τη Λειψία, ενώ στο παρελθόν έχει προπονήσει και την Ίνγκολσταντ.

Welcome, Ralph Hasenhüttl! 🤝



The Austrian takes over as head coach at the Wolves and signs a long-term contract. 🐺 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HSwOivN7rY