Ο Αντσελότι έφτασε τις 200 νίκες ως προπονητής της Ρεάλ!

Ο Κάρλο Αντσελότι πανηγύρισε την 200η νίκη του ως προπονητής της Ρεάλ, μετά την επικράτηση των «Μερένχες» στην έδρα της Οσασούνα με 2-4, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

Ο Αντσελότι είναι πίσω μόνο από τον Μίτσελ Μουνιόζ, ο οποίος έχει 357 νίκες στην ιστορία της La Liga, με τον Ιταλό τεχνικό στις δύο θητείες του ως προπονητής της Ρεάλ να μετράει 12 τίτλους.

