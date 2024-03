Το «ψαλιδάκι» του Ελ Κααμπί γκολ της εβδομάδας (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με ένα τρομερό γυριστό σουτ στο 65ο λεπτό, έφερε το σκορ στο 4-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ των δύο ομάδων. Το εν λόγω που πέτυχε ο Μαροκινός φορ στη Σερβία, κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου γκολ της εβδομάδας για το Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Όλσεν της Κλαμπ Μπριζ, ο Γουότκινς της Άστον Βίλα και ο Χότζα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ ήταν οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι, ωστόσο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το πανέμορφο γκολ του επιθετικού των Πειραιωτών.

🥇 Ayoub El Kaabi's brilliant overhead kick wins him Goal of the Week honours 👏@Heineken || #UECLGOTW || #UECL pic.twitter.com/fu8zdG6VAQ