Κουλιεράκης και Ελ Κααμπί υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη των ρεβάνς

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στα προημιτελικά της διοργάνωσης καθώς όχι μόνο κατάφεραν να ανατρέψουν τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων κόντρα σε Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Μακάμπι Τελ Αβίβ αντίστοιχα, αλλά πέτυχαν σπουδαίες προκρίσεις με εμφατικές νίκες.

Οι παίκτες των δύο ελληνικών ομάδων έκαναν εξαιρετική εμφάνιση συνολικά, αλλά αν υπήρχαν δύο που ξεχώρισαν ήταν ο Κουλιεράκης για τον «Δικέφαλο» του Βορρά και ο Ελ Κααμπί για τους «ερυθρόλευκους».

Έτσι, οι δυο τους είναι υποψήφιοι για να πάρουν τον τίτλο του καλύτερου παίκτη των ρεβάνς στην σχετική ψηφοφορία που διοργανώνει η UEFA.

⭐️ Ayoub El Kaabi

⭐️ Konstantinos Koulierakis

⭐️ Andreas Skov Olsen

⭐️ Martin Jedlička#Laufenn || #UECL