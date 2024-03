«Στην Ρώμη τις επόμενες ώρες ο Ιγκόρ Τούντορ για συζητήσεις με την Λάτσιο»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και σύντομα θα υπάρξει καθοριστικό ραντεβού.

Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ αναμένεται στη Ρώμη τις επόμενες ώρες για να συζητήσει με τον πρόεδρο του κλαμπ, Κλαούντιο Λοτίτο. Αν πέσουν οι υπογραφές το συμβόλαιο του θα έχει ισχύ μέχρι το φινάλε της σεζόν, με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο.

Ο 45χρονος κόουτς είναι ελεύθερος από το περασμένο καλοκαίρι, όταν αποχώρησε από τη Μαρσέιγ, μετά από μια σεζόν με απολογισμό 27 νίκες, επτά ισοπαλίες και 14 ήττες. Ο Τούντορ έχει δουλέψει στη Serie A ως πρώτος προπονητής σε Ουντινέζε και Βερόνα, ενώ ήταν ο βοηθός του Αντρέα Πίρλο στη Γιουβέντους τη σεζόν 2020-21.

