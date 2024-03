Κονσεϊσάο: «Ο Αρτέτα έβρισε την οικογένειά μου»

Χαμός μετά το τέλος του Άρσεναλ - Πόρτο. Συγκεκριμένα μετά την πρόκριση της ομάδας του Λονδίνου, υπήρχε ένταση στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο τόνισε πως ο Μικέλ Αρτέτα, έβρισε την οικογένειά του στα Ισπανικά.

«Ο Αρτέτα στράφηκε στον πάγκο και έβρισε την οικογένειά μου. Του είπα πως το πρόσωπο που έβρισε δεν είναι πλέον ανάμεσά μας».

Ωστόσο από την Άρσεναλ ανέφεραν ότι ο Αρτέτα ποτέ δεν είπε, όσα τόνισε ο Κονσεϊσάο.

🔴⚪️ #AFC club sources deny any offensive or insulting sentence said by Mikel Arteta. https://t.co/zQkAmOA37o