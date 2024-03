Τσέλσι και Μάρτιος πάνε μαζί: Το απίθανο στατιστικό των «Μπλε» στην Πρέμιερ Λιγκ που κρατά 23 χρόνια!

Αν κάποιος, σε μια τυχαία συζήτηση έλεγε ότι η Τσέλσι είναι η ομάδα που για 23 χρόνια δεν εχει χάσει σε εντός έδρας αναμέτρηση για την Πρέμιερ Λιγκ τον μήνα Μάρτιο, πολύ πιθανόν οι συνομιλητές του να γέλαγαν. Κυρίως, γιατί το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας τις τελευταίες σεζόν χαρακτηρίζεται από την αστάθεια και τις συνεχείς αποτυχίες, με εξαίρεση το Τσάμπιονς Λιγκ του 2021.

Κι όμως, είναι αλήθεια. Το ημερολόγιο έγραφε 17 Μαρτίου του 2001 όταν η Τσέλσι έχασε για τελευταία σε εντός έδρας αγώνα για το αγγλικό πρωτάθλημα τον εν λόγω μήνα. Αντίπαλος τότε η Σάντερλαντ η οποία πήρε τη νίκη στο Στάμφορντ Μπριτζ με 4-2.

Έκτοτε, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να δραπετεύσει με τη νίκη από την έδρα των Μπλε στην Πρέμιερ Λιγκ, κατά τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου. 32 νίκες και 6 ισοπαλίες ο απολογισμός του αγγλικού συλλόγου σε αυτά τα 23 χρόνια!

Θα είναι φέτος η χρονιά που αυτό το απίθανο σερί θα λάβει τέλος ή ο Μάρτιος θα παραμείνει να είναι μήνας που οι ομάδες της λίγκας «τρέμουν» το Στάμφορντ Μπριτζ;

