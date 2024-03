Στο μονοπάτι της ΟΥΕΦΑ η Πρέμιερ Λιγκ - Νέα όρια για τις μεταγραφές των ομάδων (pic)

Η Πρεμιερ Λιγκ ετοιμάζεται να κινηθεί με έναν πολύ σημαντικό νέο κανονισμό ενόψει της νές σεζόν. Βάσει τών όσων έχουν γίνει γνωστά από το Sky Sports, η λίγκα σε μία προσπάθεια να αυξήσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας, θα θέσει αυστηρά ορία στα μεταγραφικά έξοδα των συλλόγων.

Βαδίζοντας στα βήματα της ΟΥΕΦΑ, οι ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος θα μπορούν να ξοδεύουν το 85% των εσόδων τους, κάνοντας έτσι αυτόματα αδύνατη τη δαπάνη εξωφρενικών ποσών για την αγορά παικτών.

Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ωστόσο το αγγλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται πολύ κοντά σε μία πολύ μεγάλη αλλαγή για την εξέλιξη των επόμενων σεζόν.

Premier League's controversial Profitability & Sustainability Rules to be replaced as early as this summer by new system of financial regulation. New system will be aligned with UEFA's squad cost ratio rules - clubs will be limited to how much of their revenue they can spend on…