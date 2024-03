«Ήρωας» ο διαιτητής του Μπάγερν - Μάιντς: Έσωσε τη ζωή ποδοσφαιριστή (pic)

Μία συγκλονιστική στιγμή εξελίχθηκε στην αναμέτρηση της Μπλαγερν Μονάχου με τη Μάιντς για την Μπουντεσλίγκα, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή της αναμέτρησης, Πάτρικ Ίτριχ.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και συγκρκιμένα στο 33ο λεπτό το κεφάλι του παίκτη της Μάιντς, Ζόσουα Γκιλαβόγκ συγκρούστηκε σφοδρά με το γόνατο του συμπαίκτη του, Άντονι Κάτσι. Ο έμπειρος ρέφερι αντέδρασε ακαριαία και αμέσως προσπάθησε να επαναφέρει των ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας.

Ευτύχως το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, με τον Γκιλαβόγκ να επανακτά τις αισθήσεις και τον Ίτριχ να μας χαρίζει αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη φετινή σεζόν. Μετά το παιχνίδι ο «άρχοντας» του αγώνα μίλησε για το γεγονός στο γερμανικό τύπο.

«Αν κάποιος είναι έτσι, πρέπει να δράσεις γρήγορα. Έχω βιώσει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Τού είχε γυρίσει η γλώσσα. Πρέπει να τη βγάλεις και μετά μπορεί να αναπνεύσει ξανά». Ο ποδοσφαιριστής της Μάιντς έσπευσε να τον ευχαριστήσει για την σωτήρια κίνησή του. Απλά ένα μεγάλο ρισπέκτ!

😮 Scary scenes during the Bundesliga game between Bayern and Mainz, when Josuha Guilavogui was accidentally knocked out by teammate Anthony Caci’s knee.



The Mainz midfielder took to social media to thank referee Patrick Ittrich for potentially saving his life. pic.twitter.com/MsGv2guePm