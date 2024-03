Πόσα να αντέξει ο Μέσι... Λάθος παιδικού τμήματος από την Ίντερ Μαϊάμι (vid)

Μία απίστευτη στιγμή «έκρυβε» το παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με το Μόντρεαλ, όταν στο 12ο λεπτό μία πολύ άστοχή έξοδος του τερματοφύλακα της ομάδας της Φλόριντα, λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα γέμισμα, ο γκολκίπερ προσπάθησε με το κεφάλι να διώξει την μπάλα, χωρίς ωστόσο να εκτιμήσει σωστά την κατεύθυνσή της με αυτήν τελικά, να περνά από πάνω του και να στρώνεται στον επιθετικό των αντιπάλων. Ευτυχώς για την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, οι αμυντικοί αποσόβησαν το γκολ. Εκείνο που δε γλύτωσαν οι συμπαίκτες του Αργεντίνου σταρ, ήταν η εντός έδρας ήττα με 3-2 από το Μόντρεαλ.

Πόσα θα πρέπει να δώσει ο Αργεντίνος μάγος για οδηγήσει το σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου στο MLS;

How's Lionel Messi supposed to win MLS with this inter Miami team😭😭😭pic.twitter.com/IuSrYBqPsz