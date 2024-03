Απολύθηκε ο προπονητής της Λέτσε που έδωσε κουτουλιά σε ποδοσφαιριστή (vid)

Η διοίκηση της Λέτσε προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον Ρομπέρτο Ντ' Αβέρσα μετά την εντός έδρα ήττα απο την Ελλάς Βερόνα με 0-1.

Σίγουρα η εικόνα των γηπεδούχων στο χορτάρι δεν ήταν καθόλου καλή, παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος της αποχώρησης του Ιταλού τεχνικού από το σύλλογο.

Μετά τη λήξη της εν λόγω αναμέτρησης και ενώ οι ποδοσφαιριστές βρισκόντουσαν ακόμα εντός του αγωνιστικού χώρου, ο Ντ' Αβέρσα κατευθύνθηκε προς το μέρος ενός αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Με το που φτάνει μπροστά στον παίκτη της Βερόνα και χωρίς να χάσει χρόνο, δίνει μια αρκετά δυνατή κουτουλιά και τον «ξαπλώνει» στον αγωνιστικό χώρο.

Μία σοκαριστική κίνηση από ένα πρόσωπο που θα έπρεπε να δίνει το σωστό παράδειγμα τόσο στους ποδοσφαιριστές του όσο και στο φίλαθλο κοινό.

🟡🔴 Serie A side Lecce have decided to sack the manager Roberto d’Aversa after he headbutted Verona striker Thomas Henry yesterday. pic.twitter.com/ipAzOcbYbq