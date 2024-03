Με 4-4-2 και Ναβάρο-Ελ Κααμπί στην επίθεση ο Ολυμπιακός - Μασούρας αντί Φορτούνη (pic)

Με διάταξη 4-4-2 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεκινά για πρώτη φορά με παρτενέρ στην επίθεση τον Φραν Ναβάρο.

Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός τεχνικός έδωσε παράλληλα φανέλα βασικού στον Γιώργο Μασούρα, αφήνοντας στον πάγκο τον Κώστα Φορτούνη, ενώ εκτός 11άδα έμεινε και ο Τσικίνιο που αγωνιζόταν βασικός στα τελευταία ματς, με τους Έσε και Όρτα να ξεκινούν στο κέντρο.

Τέλος, ο Μπιανκόν ξεκινά στην άμυνα, δεδομένης της απουσίας του Παναγιώτη Ρέτσου λογω τιμωρίας.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης – Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα – Έσε, Όρτα, Μασούρας, Ποντένσε – Ναβάρο, Ελ Κααμπί.



Στον πάγκο οι Τζολάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ιμπόρα, Τσικίνιο, Γιόβετιτς, Κίνι, Άμπι και Ντόη.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #OLYPAO #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/moXELkBzep