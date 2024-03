Προβάδισμα της Ίντερ Μαϊάμι για πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League της Concacaf

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0, χάρη σε δύο υπέροχα γκολ του Καναδού εξτρέμ, Τζέϊκομπ Σάφελμπεργκ, όμως ο Λιονέλ Μέσι μείωσε στο 52ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ μετά από πάσα του Λουϊς Σουάρες, ο οποίος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα ακριβείας του Μπουσκέτς.

Η ρεβάνς θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι, ενώ υπενθυμίζεται ότι η Ιντερ επικράτησε της Νάσβιλ στα πέναλτι και κατέκτησε το Λιγκ Καπ της περυσινής αγωνιστικής περιόδου.



Luis Suarez equalizes at stoppage time for Inter Miami!! 2-2😱 A team with Messi is already GREAT! pic.twitter.com/sLTdKxEKdl