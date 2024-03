«Θέλεις να έρθεις σπίτι μαζί μου;»: Η ερώτηση δημοσιογράφου που άφησε άφωνο τον Μπέλιγχαμ! (vid)

Ο Άγγλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης κλήθηκε να κάνει δηλώσεις μετά το 1-1 με τη Λειψία για το Τσάμπιονς Λιγκ, αποτέλεσμα που έδωσε στη «βασίλισσα» την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Και σχεδόν... γούρλωσε τα μάτια του όταν άκουσε την δημοσιογράφο να τον ρωτά αν θα ήθελε να πάει στο σπίτι μαζί της!

Βλέποντας την αντίδραση του Μπέλιγχαμ, η ρεπόρτερ του Amazon Prime έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε στο μυαλό της κάτι πονηρό, αλλά επειδή ο γιος της θαυμάζει τον Άγγλο ποδοσφαιριστή θα ήθελε να τον πάρει μαζί της στο σπίτι για να του πει να κάνει τα μαθήματά του!

Nah man im crying at Jude’s reaction to the reporter asking him if he wants to come home with her 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZEGp6tdCaU