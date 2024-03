Ολυμπιακός: Με Φορτούνη και χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα

Την αναμενόμενη ενδεκάδα ξεκινά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους «16» του Europa Conference League. Στο 4-2-3-1 των «ερυθρόλευκων», ο Πασχαλάκης είναι στο τέρμα, με τετράδα άμυνας από δεξιά προς τα αριστερά τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα. Στα χαφ, οι Τσικίνιο και Χέσε με τον Όρτα λίγο πιο μπροστά, Φορτούνης και Ποντένσε θα είναι στις πτέρυγες και ο Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Τσικίνιο, Όρτα, Χέσε, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

