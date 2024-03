Η ΕΠΟ παρουσίασε το Στρατηγικό Πλάνο για το Ποδόσφαιρο Γυναικών

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία παρουσίασε το Στρατηγικό Πλάνο Ποδοσφαίρου Γυναικών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των FIFA και UEFA, εκπρόσωποι των Εθνικών Ομάδων Γυναικών και άλλοι άνθρωποι του χώρου.

Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στο St. George Lecabettus, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Παναγιώτης Μπαλτάκος και ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΠΟ Ιάκωβος Φιλιππούσης, ο πρόεδρος της Superleague, Μηνάς Λυσσάνδρου, ο τεχνικός διευθυντής των Εθνικών Ομάδων, Κώστας Κωνσταντινίδης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών της Ε.Π.Ο Κυριάκος Φύτρας.



Την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο FIFA representative Lorenzo Cavallari, ο Elkham Mammadov, Europe Director της FIFA, η UEFA Managing Director of Women's Football, Nadine Kessler και η η Anne Noe, μέλος του FIFA Women's Football Expert Group.



Από τις Εθνικές Ομάδες στην παρουσίαση του Στρατηγικού πλάνου παραβρέθηκαν ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών Αλέξανδρος Κατηκαρίδης και η αρχηγός Ελένη Κακαμπούκη, οι διεθνείς παίκτριες, Βεατρίκη Σαρρή, Αναστασία Σπυριδωνίδου και Χαρά Δημητρίου, η assistant coach Κατερίνα Τσιάπανου και ο goalkeeper coach Λάμπρος Σπίντζος. Παρών ήταν και ο προπονητής των Εθνικών Ομάδων Νεανίδων και Κορασίδων Γιώργος Παπακώστας, όπως και άλλοι άνθρωποι του χώρου.



Ο πρόεδρος της Ε.Π.Ο. Παναγιώτης Μπαλτάκος ο οποίος πήρε πρώτος τον λόγο αναφέρθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα και τόνισε ακόμη ότι ο γυναικείος αθλητισμός ξεκίνησε στην αρχαία Σπάρτη και θα ήταν παράλογο στην Ελλάδα να μην βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο το γυναικείο ποδόσφαιρο, γι αυτό και οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και απηύθυνε τις ευχαριστίες του στους εκπροσώπους της FIFA και της UEFA.



Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο Elkham Mammadov, Europe Regional Director της FIFA, ο οποίος ευχαρίστησε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την πρόσκληση και τόνισε τη στήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΠΟ για το ποδόσφαιρο γυναικών.



"Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη σπουδαία ημέρα και να θέσουμε τα θεμέλια της ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου", ανέφερε η Nadine Kessler, UEFA Managing Director of Womens Football, πρώην πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Γερμανία και κάτοχος τριών Champions League, μεταξύ άλλων διακρίσεων ως παίκτρια.



H Anne Noe, Member of FIFA Women's Football Expert Group, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που είχε με τα στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας τα τελευταία δύο χρόνια και έδωσε τις ευχές της για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα μας.



Η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών Ελένη Κακαμπούκη, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια η Εθνική Ομάδα και τόνισε ότι το σημαντικότερο από όλα είναι να γίνεται σωστή δουλειά από τις μικρές ηλικίες.



Ο εκτελεστικός διευθυντής της ΕΠΟ, Ιάκωβος Φιλιππούσης, ευχαρίστησε τη FIFA και την UEFA και ξεχωριστά τους εκπροσώπους των υπερκείμενων ποδοσφαιρικών αρχών που ήταν παρόντες και παρούσες στην εκδήλωση, όπως και όλους τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας που εργάστηκαν για το στρατηγικό πλάνο. Χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους και με τη φράση "πιστεύουμε ότι δημιουργούμε έναν νέο πολιτισμό στο γυναικείο ποδόσφαιρο", προχώρησε στην παρουσίαση του Στρατηγικού Πλάνου Ποδοσφαίρου Γυναικών.