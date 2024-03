Χαμός στη Λισαβόνα με πολύ ξύλο μεταξύ οπαδών της Αταλάντα και της Ρέιντζερς (vid)

Σε σκωτσεζο-ιταλικό «πόλεμο» εξελίχθηκε η κατάσταση χθες το βράδυ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αταλάντα.

Πολύ ξύλο και κυνηγητό επικράτησε στα στενά της πορτογαλικής πρωτεύουσας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν επίθεση των οπαδών της Αταλάντα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν εκείνοι των Ρέιντζερς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το βράδυ η σκωτσέζικη ομάδα αντιμετωπίζει τη Μπενφίκα για τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ.

Rangers chasing Atalanta in Lisbon last night, after Atalanta attacked the hotel were Rangers fans are staying pic.twitter.com/4GIUujmdEk