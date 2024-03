Αναβλήθηκε το Σαουθάμπτον-Πρέστον λόγω φωτιάς δίπλα στο γήπεδο! (pic)

«Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στην περιοχή με κλειστούς δρόμους γύρω από το στάδιο, καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την κατάσταση», ανακοίνωσε η Σαουθάμπτον.

«Όλα τα εισιτήρια για τον αποψινό αγώνα θα ισχύουν για το νέο παιχνίδι». Η Σαουθάμπτον είναι τέταρτη στη Championship, ενώ η Πρέστον είναι την 9η θέση.

#SaintsFC regrets to announce that tonight’s @SkyBetChamp fixture against Preston has been postponed: