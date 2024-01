Ρομάνο: «Ως το 2026 ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό - Κρατάει 10% η Μονακό»

Λεπτομέρειες της μεταγραφής του Πορτογάλου εξτρέμ στους Ερυθρόλευκους δίνει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως αναφέρει, οι Πειραιώτες θα αποκτήσουν τον 28χρονο άσο με συμβόλαιο ως το 2026, ήτοι για τα επόμενα 2,5 χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι τον αποκτούν τελικά με κανονική μεταγραφή από την Μονακό κι όχι δανεικό.

Δεν έχει γίνει αναφορά για το αν θα καταβάλει κάποιο ποσό στη γαλλική ομάδα ο Ολυμπιακός, σημειώνεται όμως από τον Ρομάνο πως οι Μονεγάσκοι θα διατηρήσουν ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Ο Μαρτίνς θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα στις 18:00 στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.



Understand contract will be valid until June 2026.



AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6