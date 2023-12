Ναβάρο: «Ήταν καλή απόφαση να έρθω στον Ολυμπιακό»

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Φραν Ναβάρο στο Olympiacos TV:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν άκουσα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για εμένα, χάρηκα πολύ γιατί πρόκειται για μία πολύ μεγάλη ομάδα. Το να έρθω εδώ ήταν μία πολύ καλή απόφαση. Πιστεύω ότι είμαι ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει πολύ. Μου αρέσει να βρίσκομαι στην περιοχή όπου τελειώνουν οι φάσεις. Μου αρέσει να ξεμαρκάρομαι ώστε να κερδίζω χώρο και να βοηθώ την ομάδα να ανοίξει το παιχνίδι της. Είμαι πάντα προσεκτικός στο τι συμβαίνει μέσα στην περιοχή, διότι για έναν επιθετικό είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει. Ο προπονητής ενδιαφερόταν για εμένα και αυτό με βοήθησε πολύ να έρθω. Μίλησα επίσης με τον Πέδρο Άλβες πριν από μερικές ημέρες και μου μίλησε για το πρότζεκτ της ομάδας. Μου είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μία πολύ μεγάλη ομάδα που πάντα έχει στόχο τη νίκη κι έτσι φυσικά έκανα το βήμα.

Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με έναν επιθετικό, αλλά θα δίνω όλο μου τον εαυτό σε κάθε αγώνα. Θα προσπαθώ πάντα και πιστεύω πως θα είναι μία καλή χρόνια για όλους. Στον Ολυμπιακό έχουν αγωνιστεί μεγάλοι και διάσημοι παίκτες που έγραψαν ιστορία στον σύλλογο. Στη Ζιλ Βιθέντε τα κατάφερα πολύ καλά. Με βοήθησαν πολύ οι συμπαίκτες μου να σκοράρω γιατί ένας επιθετικός μόνο του δεν μπορεί. Ελπίζω λοιπόν και εδώ να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορέσω να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο, να βάζω γκολ. Στον κόσμο θέλω να πω ότι φέτος θα προσπαθήσουμε για όλα. Να κερδίσουμε όσα περισσότερα γίνεται και να είναι ευτυχισμένη η νέα χρόνια για όλους».

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Φραν Ναβάρο στο Olympiacos TV! / @frantoro9’s first statements on Olympiacos TV!

