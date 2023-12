«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον αριστερό μπακ Μπαρτολομέι Βντόβικ»

Επαναφέρουν το όνομα του Βντόβικ για την ΑΕΚ οι Πολωνοί!

Με δεδομένες τις απουσίες των Μουκουντί, Χατζισαφί και Μοχαμάντι, η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως θα πρέπει να κινηθεί για παίκτη ειδικά στην αριστερή πτέρυγα. Οι Πολωνοί, λοιπόν, επαναφέρουν το όνομα του Μπαρτολομέι Βντόβικ της Γιαγκελόνια. Ταυτόχρονα με την ΑΕΚ για τον Πολωνό αμυντικό ενδιαφέρονται και η Γαλατασαράι αλλά και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο 23χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο με την Γιαγκελόνια το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2025. Η προοπτική, όμως, της μεταγραφής του στο παζάρι του Ιανουαρίου είναι αρκετά πιθανή.

WINTER INTEREST IN WDOWIK



Jagiellonia Białystok is receiving plenty of interest in Bartłomiej Wdowik this winter.



Per 'IndexHR', Galatasaray SK, AEK Athens and Dinamo Zagreb are the 3 main clubs vying for the left-back free kick wiz.



Wdowik is currently priced at €3M.#ESA pic.twitter.com/Rym87Q4Oqx