Οριστικό: Αποχώρησε από την Τότεναμ και πάει Αμερική ο Γιορίς!

Τον δρόμο που χάραξε ο Λίο Μέσι ακολουθεί και ο Ουγκό Γιορίς, με τον Γάλλο τερματοφύλακα να αφήνει την Ευρώπη για λογαριασμό της Αμερικής. O 37χρονος γκολκίπερ αποχωρεί από την Τότεναμ έπειτα από 11,5 χρόνια παρουσίας και έχει φτάσει σε συμφωνία με την LA FC για να συνεχίσει την καριέρα του στο ΜLS.

To συμβόλαιο του Γιορίς με την ομάδα του Λος Άντζελες θα είναι μονοετές, ενώ όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θα υπάρχει οψιόν ανανέωσης για τα επόμενα χρόνια.

