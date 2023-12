Γουλβς: Προς αποχώρηση ο Φάμπιο Σίλβα για τον οποίο οι «λύκοι» είχαν πληρώσει 40 μύρια!

Όταν τον Σεπτέμβριο του 2020 η Γουλβς έδωσε 40 εκ. ευρώ στην Πόρτο για να αποκτήσει τον 18χρονο επιθετικό Φάμπιο Σίλβα, σίγουρα οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου περίμεναν αρκετά.

Ο Πορτογάλος δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να εγκλιματιστεί στην Αγγλία και να δικαιώσει τις προσδοκίες. Με μόλις τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 72 αγώνες με την φανέλα των «λύκων», ο Σίλβα έχει ήδη δοθεί δανεικός δύο φορές σε PSV και Άντερλεχτ, κι όπως φαίνεται ετοιμάζεται για τον τρίτο.

🚨🔵 Fábio Silva to Rangers, here we go! Deal in place between Scottish club and Wolves — agreement reached on loan until June.



Portuguese striker will sign the contract soon. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Clement and Koppen, crucial to make it happen.



There will be NO buy option clause included. pic.twitter.com/PxA3ZgdCKf