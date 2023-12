«Καλή επιτυχία»: Το μήνυμα της Γαλατασαράι στον Τερίμ (pic)

Ο τουρκικός σύλλογος έκανε αναδημοσίευση της ανάρτησης του Παναθηναίκού για την πρόσληψη του 70χρονου προπονητή και του έγραψε «Καλή επιτυχία».

Γαλατασαράι και Τερίμ έχουν πορευτεί μαζί για πολλά χρόνια καθώς ο Τούρκος τεχνικός έχει φορέσει την φανέλα της ως παίκτης και κατόπιν έχει καθίσει στον πάγκο της ομάδας σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους με την τελευταία να είναι από το 2017 ως το 2022.

Ως προποντής της Γαλατά ο Τερίμ έχει πανηγυρίσει οκτώ φορές το πρωτάθλημα Τουρκίας και, φυσικά, το κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 2000.

Wishing you best of luck @fatihterim! ☘️ https://t.co/bV8cxOvVij