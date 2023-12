Η Μπόρνμουθ πήρε πέναλτι μετά από 609 ημέρες και έκανε μυθικό τρολάρισμα!

Συγκεκριμένα, στο 60ο λεπτό και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Μπόρνμουθ, ο Παλίνια ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Σεμένιο, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα, κάτι που πανηγυρίστηκε έξαλλα αφού ήταν το πρώτο πέναλτι που κέρδισαν τα «κεράσια» μετά από 609 ημέρες!

Όπως ήταν φυσικό, ο λογαριασμός της Μπόρνμουθ στο Twitter πήρε... φωτιά, με τον διαχειριστή να κάνει μυθικό τρολάρισμα, αναφέροντας αρχικά: «Για πρώτη φορά μετά από 609 ημέρες, κερδίσαμε πέναλτι», ενώ μόλις ο Σολάνκι ευστόχησε στην εκτέλεση, σημείωσε: «Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από το τελευταίο ματς πέναλτι, αλλά ο Σολάνκι δεν ξέχασε πως να εκτελεί»!

It's been nearly two years since we've had a penalty but @DomSolanke hasn't forgotten how to take them 🙌



He coolly slots home after Semenyo won the spot-kick after being bundled over in the box.