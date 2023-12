Υπέροχη κίνηση της Ρόμα: Μοίρασε χαρά και δώρα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη

Ο Ζοσέ Μουρίνιο και το επιτελείο του, βρέθηκαν στους δρόμους της Ρώμης και βοήθησαν με διάφορα αγαθά, άστεγους και άπορους που πέρασαν την ημέρα των Χριστουγέννων μόνοι τους.

Μια πραγματικά αξιέπαινη πράξη από τους «τζιαλορόσι» που έδειξαν έμπρακτα ότι στηρίζουν την τοπική κοινωνία και ότι βρίσκονται δίπλα σε ανθρώπους που τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων έχουν ανάγκη από μια ζεστή αγκαλιά.

Jose Mourinho, his staff and Roma employees donate their time and gifts to help those in need for Christmas 🥺



Nothing more important than giving back to your community ❤️🎁



pic.twitter.com/X6ZMd3CZ2M