Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του Μπεράλντο με την Παρί

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους Παριζιάνους και τη Σάο Πάολο για την αγορά του Λούκας Μπεράλντο. Ο 20χρονος στόπερ με καταγωγή από τη Βραζιλία αναμένεται να κοστίσει στην Παρί το ποσό των 20 εκατ. ευρώ και απομένουν οι υπογραφές και η ανακοίνωση, ενώ ήδη υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, ο Μπεράλντο αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη γαλλική ομάδα, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να επισημοποιηθεί το deal της μεταγραφής.

