Η συγκινητική αφιέρωση του Λεμινά: «Μπαμπά, συνέχισε να παλεύεις» (pic)

Το αήττητο που έχει με την Τσέλσι στο «Μολινό» επέκτεινε η Γουλβς σε τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι (3-1-0), μετά τη χθεσινή της μεγάλη νίκη επί των Λονδρέζων (2-1) για την 18η αγωνιστική της Premier League.

Ο 30χρονος Γκαμπονέζος διεθνής είχε εξαιρετική απόδοση και αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης έχοντας και ένα γκολ.

«Μπαμπά, συνέχισε να παλεύεις, είμαστε όλοι μαζί» έγραψε σε μύνημά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λεμινά, ενώ μετά τον αγώνα δήλωσε:

«Ήθελα να είμαι κοντά του, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά μου».

Keep fighting Dad this one is for you ❤️

I love you

We need you Dad ❤️🤲🏽#L5MINA #Wolves pic.twitter.com/rZpqIlopKX