Οι πρώτες αλλαγές του Ράτκλιφ στην Γιουνάιτεντ - Δύο νέα πρόσωπα στο ΔΣ

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Βρετανία, απέκτησε το 25% της μετοχικής σύνθεσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναλαμβάνοντας να τρέξει το αγωνιστικό τμήμα, με τον ιδιοκτήτη της INEOS να κάνει και τις πρώτες του αλλαγές.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προστίθενται δύο νέα πρόσωπα της απόλυτου εμπιστοσύνης του νέου ισχυρού άνδρα των «Κόκκινων Διάβολων».

Ο λόγος για τον 59χρονο Σερ Ντέιβ Μπράιλσφορντ και τον 60χρονο Γάλλο, Ζαν-Κλοντ Μπλαν, με τους δύο άνδρες να έχουν εμπειρία από τον χώρο του ποδοσφαίρου ως στελέχη του αθλητικού τμήματος της INEOS.

Συγκεκριμένα, ο Σερ Ντέιβ Μπράιλσφορντ κατείχε τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη Νις, ενώ ο Μπλαν είναι ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη στο αθλητικό μάρκετινγκ με θητεία σε Παρί και Γιουβέντους.

