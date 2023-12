Νέβιλ: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 ήταν ντροπιαστική μέχρι το τέλος»

Ο βετεράνος μπακ των «Κόκκινων Διάβολων», με μήνυμά του στα Social Media κατακεραύνωσε την διοίκηση της Γιουνάιτεντ για το χρονικό σημείο που ανακοινώθηκε το deal με τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Ο Νέβιλ σημείωσε ότι το 2023 ήταν μια ντροπιαστική χρονιά για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος, ενώ κλείνοντας το μήνυμά του ευχήθηκε ο νέος ισχυρός άνδρας των «Κόκκινων Διάβολων» να βάλει ένα τέλος στην κατρακύλα.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 ήταν ντροπή μέχρι το τέλος. Το χρονοδιάγραμμα αυτής την ανακοίνωσης είναι πραγματικά απαίσιο και κανένας οργανισμός που λειτουργεί σωστά δεν θα το σκεφτόταν καν.

Τέλος πάντων ό,τι καλύτερο για τον Τζιμ Ράτκλιφ και ελπίζω ότι θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να βρει την λύση και να κάνει τον σύλλογο να λειτουργήσει ξανά σε σωστά πλαίσια και να γίνει αξιοσέβαστος εντός και εκτός γηπέδου», ανέφερε ο Νέβιλ.

