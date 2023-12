Ο βασικός στράικερ της Τσέλσι έχει περισσότερες κίτρινες από τα γκολ που έχει σκοράρει!

Ο 22χρονος επιθετικός από την Σενεγάλη, αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Τσέλσι, ως ο άνθρωπος που θα λύσει το τεράστιο επιθετικό πρόβλημα των Λονδρέζων, όμως ο νεαρός στράικερ πρωταγωνιστεί για λάθος λόγους.

Ο Τζάκσον στην αναμέτρηση με την Γουλβς δέχθηκε ακόμη μια κίτρινη κάρτα και έφτασε τις οκτώ στην Premier League, έχοντας περισσότερες πλέον από τα γκολ που έχει σκοράρει.

Ο Σενεγαλέζος στράικερ έχει σημειώσει εφτά γκολ την φετινή σεζόν, ενώ πλέον έχει δεχθεί κίτρινη κάρτα σε οκτώ περιπτώσεις, όντας ο παίκτης που έχει τιμωρηθεί με κάρτα τις περισσότερες φορές την φετινή σεζόν.

