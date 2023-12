Παραδοχή της Επιτροπή Διαιτησίας για το χέρι του Έντεγκαρντ: «Ήταν λάθος διαιτητών και VAR, έπρεπε να δοθεί πέναλτι»

Σάλος ξέσπασε στην Αγγλία με την απόφαση τόσο του διαιτητή όσο και του VAR να μην δοθεί πέναλτι στη Λίβερπουλ σε ξεκάθαρο χέρι του Μάρτιν Έντεγκαρντ.

Σήμερα, με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Διαιτησίας της Αγγλίας (PGMOL) παραδέχτηκε το συγκεκριμένο λάθος, ανέφερε πως έπρεπε να δοθεί πέναλτι και πως θα διεξάγει έρευνα για να δει κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το λάθος και δεν δόθηκε η παράβαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της PGMOL:



«Η PGMOL αναγνωρίζει ότι έγινε ένα σημαντικό ανθρώπινο λάθος κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα μεταξύ της Λίβερπουλ και της Άρσεναλ. Το χέρι του Μάρτιν Έντεγκαρντ κρίθηκε λανθασμένα από την ομάδα των διαιτητών του αγωνιστικού χώρου, κάτι που δεν έμοιαζε καθαρό προφανές λάθος εκείνη την ώρα, συνεπώς το VAR δεν παρενέβη. Εκ των υστέρων, αυτό ήταν ένα καθαρό και προφανώς λάθος και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι με παρέμβαση του VAR, ωστόσο το VAR δεν παρενέβη.



Η PGMOL θα διεξαγάγει μια ολοκληρωμένη έρευνα στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το λάθος. Η PGMOL α επικοινωνήσει άμεσα με τη Λίβερπουλ στην ολοκλήρωσή της (σ.σ. έρευνας), όπου θα αναγνωρίσει το λάθος».

Δείτε ξανά τη φάση:

How the hell wasn't this given as a handball against Odegaard??? #LIVARS pic.twitter.com/0PO8f87UzU