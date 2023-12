Premier League: Πόσες ήττες έκανε η Τσέλσι στο 2023; Πόσες;

Κάποτε ήταν είδηση κάθε φορά που έχανε η Τσέλσι στην Premier League. Φέτος, είδηση αποτελούσε κάθε φορά που… δεν έχανε!

Παρά τα ατελείωτα εκατομμύρια που σκόρπισε για μεταγραφές η ομάδα του Λονδίνου έγινε η χαρά κάθε πικραμένου της Premier League, φτάνοντας σε μία θλιβερή επίδοση.

Η ήττα από την Γουλβς στο Μολινό ήταν η 19η στο πρωτάθλημα, μέσα στο 2023, έναν αριθμό που δεν έφτασε καμία άλλη ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου!

Θέλει μεγάλη προσπάθεια για να τα κάνεις όλα τόσο… μαντάρα!

19 - No side have lost more Premier League matches in 2023 than Chelsea (19), while only three sides have lost more across the big five European leagues this calendar year.



Almería (24)

SV Werder Bremen (20)

Empoli (20)



Gloom. pic.twitter.com/Q2opemwgcE