Φταίει το... γλίστρημα: Γι' αυτό δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Όντεγκααρντ (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες του είχαν παράπονα από την διαιτησία ειδικά για τη φάση με τον Νορβηγό άσο της Άρσεναλ, ο οποίος βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Ωστόσο, πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ δεν δόθηκε στο παιχνίδι στο οποίο έληξε ισόπαλο 1-1, το βράδυ του Σαββάτου.

Η επιτροπή διαιτησίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, PGMOL, έδωσε απάντηση αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο το χέρι του αρχηγού της Άρσεναλ δεν τιμωρήθηκε με πέναλτι.

Σύμφωνα με το Sky Sports, οι άνθρωποι της PGMOL αποκάλυψαν τους δύο λόγους για τους οποίους ο υπεύθυνος του VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή Κρις Κάβανα να εξετάσει την επίμαχη φάση: ο Όντεργκαανρ γλιστράει και αφού χάνει την ισορροπία του κρίθηκε ότι δεν μπορεί να υποδειχθεί η εσχάτη των ποινών.

Και, επίσης, γίνεται λόγος και για φυσιολογική τοποθέτηση του χεριού, υπογραμμίζοντας ότι από τη στιγμή που γλιστράει δεν μπορεί να αλλάξει θέση στο συγκεκριμένο μέρος του σώματος του.

Odegaard and the non handball incident…..

Deemed not a handball by the ref and VAR and then backed by PGMOL…..



“'Odegaard's arm is moving towards the body and not the ball as he goes down.”



And now they admit they made a mistake???!!! Sh*thouses‼️‼️ pic.twitter.com/kNt8n82qin