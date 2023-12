Διέλυσε ό,τι και όποιον βρήκε μπροστά του! Η αντίδραση του προπονητή της Αλαβές στο γκολ της Ρεάλ (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης «ίδρωσε» στην έδρα της Αλαβές, αλλά τελικά νίκησε στις καθυστερήσεις με 1-0 και «έπιασε» στην κορυφή της LaLiga την εκπληκτική Τζιρόνα.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση για την 18η και τελευταία αγωνιστική του 2023, σημείωσε στο 90`+2` ο Λούκας Βάσκεθ με κεφαλιά από κόρνερ του Τόνι Κρόος.

O Λουίς Γκαρθία Πλάθα δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η ομάδα του δέχθηκε γκολ στην... εκπνοή του αγώνα και πήρε... παραμάζωμα ό,τι και όποιον βρήκε μπροστά του!

Δείτε το βίντεο:

Alavés coach Luis García Plaza displaying intense frustration, kicking over an ice box, shaking someone, discarding his coat and hat, and sitting on the bench, screaming while kicking his legs, all triggered by conceding in the 93rd minute to Madrid pic.twitter.com/Qj7Lj2jQI1