Κριτική ΑΕΚ: Γιώργο Αθανασιάδη είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος - Πήγε... στράφι η απόδοση των Λιβάι και Γκάτσι

Το SDNA αξιολογεί την ατομική επίδοση των παικτών της ΑΕΚ στο 2-2 με τον Πανσερραϊκό.

Αθανασιάδης 1

Στο α' ημίχρονο δεν φέρει ευθύνη στο 1-1 ενώ νωρίτερα έχει κάνει μία σπουδαία επέμβαση. Στο β', όμως, «κρέμασε» την ΑΕΚ στη φάση του 90+4' με τον Πανσερραϊκό να παίρνει τον βαθμό.

Ρότα 6

Αρκετά καλός δημιουργικά, αλλά με θέματα αμυντικά στο α' μέρος. Ίδια εικόνα και στο β'. Για το γκολ που πέτυχε, θα πάρει το τίμιο εξάρι!

Βίντα 5

Εν συγκρίσει με τον Μουκουντί του πρώτου ημιχρόνου ενέπνεε εμπιστοσύνη. Αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια και σταθερός στις παρεμβάσεις του. Στο β' διατήρησε το ίδιο τέμπο και το 7 το δικαιούται δίχως αμφιβολία, καθώς ήταν ο μοναδικός που ενέπνεε από την τετράδα της άμυνας εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή, όμως, που ήρθε το 2-2, έστω και με τον τρόπο που ήρθε, δεν γίνεται να μην βαθμολογηθεί με τη βάση.

Μουκουντί 5

Κακό α' μέρος από τον Καμερουνέζο με... φθηνά λάθη. Εμπλέκεται και στη φάση του 1-1 του Πανσερραϊκού. Λίγο καλύτερος στο β' χωρίς, όμως, κάτι το ιδιαίτερο. Αντικαταστάθηκε από τον Μήτογλου στο 78'.

Χατζισαφί 5

Με up and down η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετά βελτιωμένος στο β' κυρίως αμυντικά. Το 2-2, όμως, του στερεί βαθμούς και παίρνει τη βάση.

Γαλανόπουλος 7

Εξαιρετικό πρώτο 45λεπτο από τον Έλληνα διεθνή. Φοβερή κίνηση στο 1-2, σωστός στις μεταβιβάσεις και στις τοποθετήσεις του. Καλό 15λεπτο και στο β' μέρος δίνοντας τη θέση του στον Μάνταλο, με δεδομένο πως είχε να παίξει καιρό βασικός. Απολύτως δίκαιο το «επτάρι» που παίρνει.

Γιόνσον 6

Με σκαμπανεβάσματα η απόδοσή του στο πρώτο 45λεπτο. Έχει ευθύνη στο 1-1 του Πανσερραϊκού. Έτσι έδωσε τη θέση του στο 46' στον Σιμάνσκι.

Γκατσίνοβιτς 7

Εξαιρετικό α' μέρος με πρωτοβουλία και όρεξη. Εξίσου αποδοτικός και ενεργητικός στο β' ημίχρονο έχοντας και καθοριστική αμυντική παρέμβαση. Εντός των κορυφαίων της ΑΕΚ, αλλά το 2-2 θα του αφαιρέσει αναγκαστικα κάποια points.

Ελίασον 5

Πολύ λίγα πράγματα στο α' μέρος. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ήταν εκτός ματς. Βελτίωσε την εικόνα του στο β' μέρος. Είχε διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες και στο 87' έχασε την ευκαιρία της χρονιάς που εν τέλει η ΑΕΚ πλήρωσε στο τέλος, έστω και από μεγάλη γκέλα του Αθανασιάδη.

Τσούμπερ 7

Μαγικό πρώτο 45λεπτο από τον Ελβετό. Τρομερή ασίστ στο 1-2 στον Λιβάι, αλλά και με φάση για να σκοράρει ο ίδιος. Με εκλάψεις η εικόνα του στο β'. Έδωσε τη θέση του στο 78' στον Ζίνι. Γενικώς για 60 λεπτά ήταν εξαιρετικός και γι' αυτό δικαιούται τουλάχιστον το 7, με το 8 να μην απέχει πολύ.

Λιβάι Γκαρσία 8

Μία φάση αρκεί στον 26χρονο φορ για να κάνει γκολ και το έκανε στο 45' σκοράροντας για 3ο σερί ματς. Στο β' κερδίζει την αποβολή του Μπέργκστρεμ. Ήταν ένας Λιβάι από τα παλιά. Ήταν ο παίκτης που θαύμασε όλη η Ελλάδα την περσινή σεζόν. Επί της ουσίας πήγε... στράφι η εμφάνισή του λόγω της τρομερής γκέλας του Αθανασιάδη.

Σιμάνσκι 6

Μπήκε στο 46' αντί του Γιόνσον. Πλην του διαστήματος 71'-73' ήταν καλός, αλλά το τελικό 2-2 θα τον φέρει μέχρι το 6'.

Μάνταλος 6

Αντικατέστησε στο 60' τον Γαλανόπουλο για να κρατήσει η ΑΕΚ μπάλα. Το έκανε κυρίως μετά το 75' και θα πάρει το 6.

Δεν αξιολογούνται οι Ζίνι και Μήτογλου.