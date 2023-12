Με Μπρίνιτς και Καρβάλιο η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο

Με τον Ιβάν Μπρίνιτς η βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο. Ο Κάρλος Καρβαλιάλ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα αφού δεν έχει στην διάθεσή του τέσσερις παίκτες, τον Κώστα Φορτούνη που είναι τιμωρημένος, Καμαρά που πήρε άδεια λόγω οικογενειακού προβλήματος, Ελ Αραμπί που είναι τραυματίας και τον Πέπ Μπιελ που ταλαιπωρείται από ίωση.

Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης ξεκινάει στο τέρμα, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Ντόι και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με τον Καρβάλιο θα βρίσκονται στο κέντρο και οι Μπρίνιτς, Ποντένσε και Μασούρας πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόι, Ορτέγκα, Έσε, Καρβάλιο, Μπρίνιτς, Ποντένσε, Μασούρας, Ελ Κααμπί.

