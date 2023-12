Ινφαντίνο: «Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν αλλάζει τίποτα»

Σίγουρος για το μέλλον του ποδοσφαίρου και απόλυτα καθησυχαστικός αναφορικά με το μέλλον του εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο: «Με τον ύψιστο σεβασμό προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η σημερινή απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στην πραγματικότητα. Ιστορικά διοργανώνουμε τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις στον κόσμο και ακριβώς έτσι θα συνεχίσει να γίνεται και στο μέλλον», διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

FIFA President Gianni Infantino:



"With the greatest respect for the European Court of Justice, today’s judgement does not change anything, really.



"Historically, we have been organising the best competitions in the world and this will also be the case in the future... pic.twitter.com/ZM9UIEn7xw