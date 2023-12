ΑΕΚ: «Κιτρινόμαυρες» ευχές στον Ματίας Αλμέιδα για τα γενέθλιά του (pic)

Γενέθλια έχει σήμερα ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος γίνεται 50 ετών και η ΑΕΚ του ευχήθηκε τα καλύτερα. Ο Αργεντινός τεχνικός κατάφερε μέσα σε 1,5 χρόνο παρουσίας του στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων» να αναμορφώσει την ομάδα, να την κάνει πάλι πρωταθλήτρια και να της δώσει έναν μαχητικό χαρακτήρα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που η διοίκηση της ΑΕΚ πριν τελειώσει η περσινή σεζόν, «έδεσε» τον Αλμέιδα με συμβόλαιο έως το 2028, δίνοντάς του τα κλειδιά, για να συνεχίσει να μεγαλώνει την Ένωση.

Feliz cumpleaños Matias! The AEK family is wishing you all the best! 💛🖤#yellow_wishes #aekfc #Almeyda pic.twitter.com/bO0euTDnUI