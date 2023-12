Έκανε ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία ο 16χρονος αδερφός του Μπαπέ (pic, vid)

Με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 3-1 της Μετς και ολοκλήρωσε χωρίς απώλειες τον τελευταίο αγώνα της για το 2023.

Δυο γκολ σημείωσε ο Κιλιάν Μπαπέ που έφτασε τα 18 στη Ligue 1 και γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο τα 25α γενέθλιά του σε ένα παιχνίδι στο οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία ο μικρός αδερφός του.

Ο Ίθαν Μπαπέ έπαιξε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία σε ηλικία 16 ετών, 11 μηνών και 22 ημερών. Τον Δεκέμβριο του 2015 ο Κιλιάν είχε κάνει το ντεμπούτο του, με τη φανέλα της Μονακό, σε ηλικία 16 ετών, 11 μηνών και 13 ημερών.

16-year-old Ethan Mbappé makes his PSG debut, sharing the pitch with his brother Kylian 💙❤️ pic.twitter.com/gkhYkt5D1q