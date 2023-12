Απίθανο ξύλο και πέντε κόκκινες στο ματς της Μπούρσασπορ (vid)

Η Ντιγαμπέργκισπορ επικράτησε εκτός έδρας της Μπούρσασπορ με 2-0, όμως αυτό που έγινε στο τέλος τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Συγκεριμένα λίγο πριν το τέλος οι παίκτες των δύο παικτών πιάστηκαν στα χέρια και έπεσε απίστευτο ξύλο, με τα ματ να επεμβαίνουν και μετά από αρκετή ώρα να ηρεμούν τα πράγματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε μετά από 15', με πέντε παίκτες να αποβάλλονται.

Δείτε το βίντεο:

🚨🇹🇷 Mass brawl in Bursaspor-Diyarbekirspor match right now!



Crazy scenes. 5 players were shown red cards in total. (🎥 @PanenkaSport) pic.twitter.com/YLwUveADEh