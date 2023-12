Ρομάνο: «ΠΑΟΚ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ για Χασιόκα»

Σύμφωνα με αναφορά του Ρομάνο στο Twitter, ο δεξιός μπακ της Σιντ Τρούιντεντ αποχωρεί από την βελγική ομάδα τον Ιανουάριο και απασχολεί τον ΠΑΟΚ και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Στην αποκάλυψή του ο Ιταλός, εκτός από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, κάνει λόγο και για προτίμηση του διεθνούς Ιάπωνα αμυντικού να παίξει σε κάποιο από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

«Ο μπακ της Σιντ Τρούιντεντ, Νταΐκι Χασιόκα έχει πολλές ευκαιρίες καθώς θα μπορούσε να φύγει τον Ιανουάριο. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ο ΠΑΟΚ θέλουν τον Χασιόκα, αλλά εκείνος προτιμά τη μετάβαση σε ένα από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Χασιόκα είναι στα 24 του και φέτος κάνει μια γεμάτη σεζόν στο Βέλγιο με 16 ματς και απολογισμό δυο γκολ και μια ασίστ, όντας πλέον βασικός δεξιός μπακ της εθνικής Ιαπωνίας με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 2.000.000 ευρώ.

