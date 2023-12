Νέο σκηνικό με πρόεδρο στην Τουρκία: Διέταξε τους παίκτες να φύγουν από το γήπεδο! (vids)

Η αναμέτρηση της Ιστανμπούλσπορ με την Τράμπζονσπορ διεκόπη, όταν ο πρόεδρος των γηπεδούχων πήρε την ομάδα του κι έφυγε από το γήπεδο!

Νέο προεδρικό ρεσιτάλ σε αγώνα του τουρκικού πρωταθλήματος. Ο αγώνας της Ιστανμπούλσπορ με την Τράμπζονσπορ διεκόπη στο 72ο λεπτό και με το σκορ στο 1-2, όταν ο πρόεδρος των γηπεδούχων έδωσε εντολή στους παίκτες της ομάδας του να αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Ο λόγος ήταν τα διαιτητικά του παράπονα για την φάση του δεύτερου γκολ της ομάδας της Τραπεζούντας, στο ξεκίνημα του οποίου θεώρησε ότι υπήρχε πέναλτι υπέρ της ομάδας του που δεν δόθηκε!

O πρόεδρος της Ιστανμπούλσπορ Ετσμέλ Φαΐκ Σαριαλίογλου ήταν ανένδοτος στην απόφαση του να αποχωρήσει η ομάδα από το γήπεδο, παρότι παίκτες της έπεσαν ακόμα και στα πόδια του, παρακαλώντας τον να τους αφήσει να ολοκληρώσουν την αναμέτρηση!

BREAKING | İstanbulspor walk off the pitch in protest of the refereeing decisions in the Trabzonspor game and refuse to continue the game pic.twitter.com/BsVRmtxWSb — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) December 19, 2023

Only in Türkiye: İstanbulspor Simon Deli begs clip president after he decides to withdraw the team from the field (after a mildly controversial non-penalty call followed by a Trabzonspor goal)



Süper Lig has completely lost the plot. pic.twitter.com/PlZhfbcii2 — Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) December 19, 2023