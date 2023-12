Επίσημο: Απολύθηκε από την Νότιγχαμ ο Στιβ Κούπερ!

Παρελθόν και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτελεί ο Στιβ Κούπερ, ο οποίος είχε αναλάβει το τιμόνι τον Σεπτέμβριο του 2021 και επανέφερε τον σύλλογο στην Premier League.

Ο Άγγλος τεχνικός πλήρωσε το μάρμαρο από τις κακές φετινές εμφανίσεις και αποτελεί τον 7ο τεχνικό που απολύει ο Βαγγέλης Μαρινάκης από το 2016 που ανέλαβε το τιμόνι του συλλόγου μετά τους Φιλίπ Μοντανιέ, Μαρκ Γουορμπάρτον, Αϊτορ Καράνκα, Μάρτιν Ο’ νιλ, Σαμπρί Λαμουσί και Κρις Χιούτον (χωρίς να υπολογίζονται οι υπηρεσιακοί Γκάρι Μπρέιζιλ και Σάιμον Αϊρλαντ).

Επικρατέστερος να τον διαδεχθεί είναι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος σύμφωνα με τους Πορτογάλους βρίσκεται ήδη στο νησί για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.



Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.